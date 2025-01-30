GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
TEKNOLOJİ Haberleri

TEKNOFEST KKTC teknoloji yarışmaları başvuruları için son gün!

TEKNOFEST KKTC teknoloji yarışmaları başvuruları için son gün!
1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular bugün sona eriyor. Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek, büyük ödüllerin ve prestijli başarıların adresi olan bu yarışmalara katılmak için saat 23.59’a kadar başvurunuzu www.teknofest.org internet adresi üzerinden yapabilirsiniz.

1-4 Mayıs tarihlerinde kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek TEKNOFEST, ilk kez gerçekleştirilecek yeni yarışmalarıyla da teknoloji dünyasına yenilikler kazandıracak.

İlk kez 2025 yılında gerçekleştirilecek, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması, HackMasters Mavi Vatan Yarışması ve Sosyal İnovasyon Yarışması ile teknoloji ve inovasyon dünyasında büyük bir heyecan yaratacak festival için yarışma başvuruları devam ediyor.

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmalarında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül verilecek ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları İçin Son Saatler!

Teknolojiye yön veren fikirlerin buluşma noktası TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular bugün saat 23.59'da sona eriyor! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek yarışmalar, 7 ana kategori ve 14 alt kategoriyle inovatif projelere ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji tutkunları, geleceğin teknolojilerine yön vermek için kardeş vatan KKTC'de bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu bu büyük teknoloji şölenine dahil olmak ve teknoloji yarışmalarına başvuru yapmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilir, geleceği inşa edenler arasında yerinizi alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #KKTC #Teknofest

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER