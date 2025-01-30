TEKNOFEST KKTC teknoloji yarışmaları başvuruları için son gün!

1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular bugün sona eriyor. Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek, büyük ödüllerin ve prestijli başarıların adresi olan bu yarışmalara katılmak için saat 23.59’a kadar başvurunuzu www.teknofest.org internet adresi üzerinden yapabilirsiniz.

1-4 Mayıs tarihlerinde kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek TEKNOFEST, ilk kez gerçekleştirilecek yeni yarışmalarıyla da teknoloji dünyasına yenilikler kazandıracak.

İlk kez 2025 yılında gerçekleştirilecek, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması, HackMasters Mavi Vatan Yarışması ve Sosyal İnovasyon Yarışması ile teknoloji ve inovasyon dünyasında büyük bir heyecan yaratacak festival için yarışma başvuruları devam ediyor.

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmalarında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül verilecek ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları İçin Son Saatler!

Teknolojiye yön veren fikirlerin buluşma noktası TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular bugün saat 23.59'da sona eriyor! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek yarışmalar, 7 ana kategori ve 14 alt kategoriyle inovatif projelere ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji tutkunları, geleceğin teknolojilerine yön vermek için kardeş vatan KKTC'de bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu bu büyük teknoloji şölenine dahil olmak ve teknoloji yarışmalarına başvuru yapmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilir, geleceği inşa edenler arasında yerinizi alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi