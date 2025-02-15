0 850 222 00 79 kime ait? Çiçek Sepeti müşteri hizmetleri direk bağlanma, Çiçek sepeti müşteri hizmetleri telefon numarası hangisi?

Çiçek Sepeti müşteri Hizmetleri direk bağlanma adresi nedir? Çiçek sepeti müşteri hizmetleri telefon numarası hangisi? 0 850 222 00 79 kime ait?

Çiçek Sepeti İletişim Bilgileri

Çiçek Sepeti iletişim bilgileri, müşteriler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından biri olan Çiçek Sepeti, kullanıcılarına 7/24 destek sunmaktadır. Sipariş öncesi ve sonrası tüm süreçleriniz hakkında detaylı bilgi almak için Çiçek Sepeti çağrı merkezi numarası olan 0850 222 00 79 ile irtibata geçebilirsiniz.

Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri 0850

Çiçek Sepeti müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0850 222 00 79 numarasını arayabilirsiniz. Müşteri temsilcileri, sipariş işlemleri ve diğer konularda sizlere hızlı bir şekilde yardımcı olmaktadır. Genellikle çağrı merkezi şu konularla ilgili olarak aranır:

Siparişte adres değişikliği yapma

Not ekleme veya kaldırma

Not revize etme

Sipariş takip işlemleri

İptal ve iade süreçleri

Sipariş oluşturma adımları

Kampanya ve kupon kullanma detayları

Bu ve benzeri konularla ilgili olarak, 0850 222 00 79 numarasını arayarak destek alabilirsiniz.

Çiçek Sepeti Mail Adresi

Telefonla destek almanın yanı sıra, Çiçek Sepeti ile e-posta aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz. Çiçek Sepeti'nin aktif destek mail adresi destek@mail.ciceksepeti.com olarak belirlenmiştir. Hem müşteriler hem de satıcılar bu mail adresi aracılığıyla destek taleplerinde bulunabilirler.

Çiçek Sepeti Aynı Gün Teslimat

Çiçek Sepeti, müşterilerine aynı gün teslimat hizmeti sunmaktadır. Siparişinizin en kısa sürede teslim edilmesini istiyorsanız, bulunduğunuz bölgede aynı gün teslimat yapan satıcıları ve ürünleri filtreleyerek görüntüleyebilirsiniz. Bunun için Çiçek Sepeti mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden "aynı gün teslimat" araması yaparak uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.

Çiçek Sepeti ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

Çiçek Sepeti ile iletişime geçmek için farklı yöntemleri kullanabilirsiniz:

Telefonla: 0850 222 00 79 (Müşteri Hizmetleri)

Satıcı Destek Hattı: 0850 210 94 94

E-posta ile: destek@mail.ciceksepeti.com

Mobil Uygulama ve Web Sitesi: Canlı destek birimi

Bu yöntemleri kullanarak siparişleriniz, kampanyalar ve diğer işlemleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

0 850 222 00 79 Kime Ait?

0850 222 00 79 numarası, Çiçek Sepeti'nin resmi müşteri hizmetleri hattıdır. Sipariş ve teslimat süreçlerinizle ilgili destek almak için bu numarayı arayabilirsiniz. Satıcılar için ayrıca 0850 210 94 94 numarasından destek sunulmaktadır.

tel: 0850 222 00 79

Çiçek sepeti müşteri hizmetleri numarası ￼ tel: 0850 222 00 79'dir. Tüm müşterileri bu irtibat numarasıyla çağrı merkezine ulaşabilir. Satıcılar için ise destek hattı numarası 0850 210 94 94 olarak sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi