0 850 222 00 79 kime ait? Çiçek Sepeti müşteri hizmetleri direk bağlanma, Çiçek sepeti müşteri hizmetleri telefon numarası hangisi?

Çiçek Sepeti İletişim Bilgileri
Çiçek Sepeti iletişim bilgileri, müşteriler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından biri olan Çiçek Sepeti, kullanıcılarına 7/24 destek sunmaktadır. Sipariş öncesi ve sonrası tüm süreçleriniz hakkında detaylı bilgi almak için Çiçek Sepeti çağrı merkezi numarası olan 0850 222 00 79 ile irtibata geçebilirsiniz.
Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri 0850
Çiçek Sepeti müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0850 222 00 79 numarasını arayabilirsiniz. Müşteri temsilcileri, sipariş işlemleri ve diğer konularda sizlere hızlı bir şekilde yardımcı olmaktadır. Genellikle çağrı merkezi şu konularla ilgili olarak aranır:
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Siparişte adres değişikliği yapma
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Not ekleme veya kaldırma
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Not revize etme
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Sipariş takip işlemleri
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İptal ve iade süreçleri
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Sipariş oluşturma adımları
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Kampanya ve kupon kullanma detayları
Bu ve benzeri konularla ilgili olarak, 0850 222 00 79 numarasını arayarak destek alabilirsiniz.
Çiçek Sepeti Mail Adresi
Telefonla destek almanın yanı sıra, Çiçek Sepeti ile e-posta aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz. Çiçek Sepeti'nin aktif destek mail adresi destek@mail.ciceksepeti.com olarak belirlenmiştir. Hem müşteriler hem de satıcılar bu mail adresi aracılığıyla destek taleplerinde bulunabilirler.
Çiçek Sepeti Aynı Gün Teslimat
Çiçek Sepeti, müşterilerine aynı gün teslimat hizmeti sunmaktadır. Siparişinizin en kısa sürede teslim edilmesini istiyorsanız, bulunduğunuz bölgede aynı gün teslimat yapan satıcıları ve ürünleri filtreleyerek görüntüleyebilirsiniz. Bunun için Çiçek Sepeti mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden "aynı gün teslimat" araması yaparak uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Çiçek Sepeti ile Nasıl İletişime Geçebilirim?
Çiçek Sepeti ile iletişime geçmek için farklı yöntemleri kullanabilirsiniz:
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Telefonla: 0850 222 00 79 (Müşteri Hizmetleri)
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Satıcı Destek Hattı: 0850 210 94 94
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E-posta ile: destek@mail.ciceksepeti.com
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Mobil Uygulama ve Web Sitesi: Canlı destek birimi
Bu yöntemleri kullanarak siparişleriniz, kampanyalar ve diğer işlemleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
0 850 222 00 79 Kime Ait?
0850 222 00 79 numarası, Çiçek Sepeti'nin resmi müşteri hizmetleri hattıdır. Sipariş ve teslimat süreçlerinizle ilgili destek almak için bu numarayı arayabilirsiniz. Satıcılar için ayrıca 0850 210 94 94 numarasından destek sunulmaktadır.
tel: 0850 222 00 79
Çiçek sepeti müşteri hizmetleri numarası ￼ tel: 0850 222 00 79'dir. Tüm müşterileri bu irtibat numarasıyla çağrı merkezine ulaşabilir. Satıcılar için ise destek hattı numarası 0850 210 94 94 olarak sunuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi