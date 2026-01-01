1 Ocak 2026 Bugün Hastaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı? İşte Çalışma Saatleri

2026 yılının ilk gününde sağlık kuruluşlarının mesai durumu netleşti. 1 Ocak’ın resmi tatil olması sebebiyle poliklinikler ve aile sağlığı merkezlerinin durumu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

1 Ocak 2026 Bugün Hastaneler ve Poliklinikler Hizmet Veriyor mu?



1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olduğu için kamu kurumları ve sağlık kuruluşlarındaki poliklinikler hizmet vermeyecek. Bu kapsamda rutin kontroller veya randevulu muayeneler bugün gerçekleştirilemeyecek.

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) Açık mı?



Resmi tatil düzenlemesi kapsamında, mahallelerde bulunan aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) bugün kapalı olacak. Vatandaşlar aile hekimliği hizmetlerinden bir sonraki mesai gününde yararlanabilecekler.

Acil Servisler 7/24 Görev Başında



Hastanelerin poliklinik kısımları kapalı olsa da, acil servisler tüm resmi tatillerde olduğu gibi 1 Ocak'ta da kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Acil müdahale gerektiren durumlar için hastanelerin acil birimleri tam kadro çalışmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi