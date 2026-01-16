GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Başkan Pekyatırmacı Miraç Kandili’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

Başkan Pekyatırmacı Miraç Kandili’nde vatandaşlarla bir araya geldi
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Miraç Kandili dolayısıyla Parsana Mahallesi Kızılkaya Camii’nde düzenlenen kandil programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Miraç Kandili tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da büyük bir manevi coşku içerisinde ihya edildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bu özel gecede Parsana Mahallesi Kızılkaya Camii'nde gerçekleşen Miraç Kandili programında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların kandili tebrik eden Başkan Pekyatırmacı yatsı namazının ardından cemaatle sohbet ederek kandillerini tebrik etti.

Miraç Kandili'nin manevi atmosferinde gerçekleşen programda Konya İl Müftüsü Ali Öge cemaate  vaaz verdi.  Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunurken İsrail'in zulmüne maruz kalan Gazze halkı ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

Programda Başkan Pekyatırmacı'ya Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı, "Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Kandil gecelerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Miraç Kandili; inancımızın, sabrın, teslimiyetin ve kulluğun en derin manalarla idrak edildiği müstesna gecelerden biridir. Bu kutlu gece, bizlere Allah'a yakınlaşmanın, gönüllerimizi arındırmanın, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bunun için bizlerde bu özel gecenin bereketini ve coşkusunu Parsana Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek yaşadık. Bugün her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik, sevgi ve merhamete ihtiyacımız var. Özellikle Gazze'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında yaşayan mazlum kardeşlerimizi dualarımızda unutmuyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim ülkemize ve İslam alemine birlik, beraberlik ve huzur versin. Kıldığımız namazları ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

