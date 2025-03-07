Erik Ne Zaman Çıkar? Erik Hangi Mevsimde Olur? Erik Ne Zaman Yetişir 2025?

Baharın gelmesiyle birlikte erik meyvesi de raflardaki yerini almaya başladı. Hem lezzetiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sevilen erik, bu yıl da tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peki, erikler ne zaman çıkar ve eriklerin faydaları nelerdir? İşte erik mevsimi ve eriğin sağlığa olan katkıları hakkında merak edilenler.

Erik Ne Zaman Çıkar?

Erik, bahar aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olup, özellikle tuz ile birleştiğinde farklı bir lezzet yaratır. Erik mevsimi, Nisan ayının ortasında başlar ve Eylül ayının sonuna kadar devam eder. Olgunluk durumu ve yetiştiği bölgeye göre, eriğin pazarlarda yer alışı değişiklik gösterebilir.

Erik Faydaları Nelerdir?

Erik, sadece lezzetiyle değil, sayısız faydasıyla da bilinen bir meyvedir. Gülgiller familyasında yer alan erik, A, B, C vitamini, bakır, potasyum, fosfor ve demir açısından zengindir. İşte eriğin bazı faydaları:

Sindirim Sistemi Sağlığı: Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, kabızlık sorununa karşı kuru erik önerilir.

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, kabızlık sorununa karşı kuru erik önerilir. Kalp Sağlığı: Antioksidanlar sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Antioksidanlar sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bağışıklık Sistemi: C vitamini içeriği bağışıklık sistemini güçlendirir.

C vitamini içeriği bağışıklık sistemini güçlendirir. Kadın Sağlığı: Menopoz dönemindeki kadınlar için östrojen dengesini sağlar.

Menopoz dönemindeki kadınlar için östrojen dengesini sağlar. Kansızlık: İçerdiği demir sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler.

İçerdiği demir sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler. Cilt Sağlığı: Antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korur.

Antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korur. Kemik Sağlığı: Kuru erik, menopoz dönemindeki kadınlar için kemik erimesini engeller.

Ayrıca, eriğin içerdiği folat, hamilelik döneminde bebek gelişimi için oldukça önemlidir. Kuru erik, K vitamini ve potasyum açısından zengin olup kalp sağlığını korur ve kan pıhtılaşmasını destekler.

Kaynak: Haber Merkezi