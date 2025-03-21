Erzincan’da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?

Olumsuz hava koşulları Erzincan'da eğitime bir gün daha ara verilmesine neden oldu. 21 Mart 2025 Cuma günü il genelinde tüm okullar tatil edildi.
Erzincan'da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi?
Evet, Erzincan'da 21 Mart 2025 Cuma günü okullar tatil. Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Erzincan'da Okullar Tatil mi?
Erzincan Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiğini duyurdu.
Valilik Açıklama Yaptı mı?
Evet, Erzincan Valiliği resmi açıklama yaparak kar yağışının 21 Mart öğle saatlerine kadar süreceğini belirtti ve okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca bazı kamu personelleri için idari izin kararı da alındı.
Kaynak: Haber Merkezi