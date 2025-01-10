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Evcil hayvanlara çip takma işlemi nasıl yapılır?

Evcil hayvanlara çip takma işlemi nasıl yapılır?
Kedi ve köpeklere çip takılması, onların güvenliği için önemli bir adım. Peki bu işlem nasıl yapılıyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte merak edilenler…
 
Evcil hayvan sahipleri için en büyük korkulardan biri, sevimli dostlarının kaybolmasıdır. Çip uygulaması, bu soruna çözüm sunuyor. Artık Türkiye'de de yasal zorunluluk haline gelen mikroçipler, kedi ve köpeklerin kolayca bulunmasını sağlıyor.
 
Mikroçip nedir ve ne işe yarar?
 
Mikroçip, pirinç tanesi büyüklüğünde, özel bir kimlik numarası taşıyan elektronik bir cihazdır. Veterinerler tarafından deri altına yerleştirilir ve evcil hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasını sağlar.
 
Çip sayesinde kaybolan bir hayvan, bulunarak sahibine ulaştırılabilir.
 
Çip takma işlemi nasıl yapılır?
 
Çip takma işlemi oldukça basittir.
 
Veteriner kontrolü: İşlem öncesinde veteriner, hayvanın genel sağlık durumunu kontrol eder.
 
Enjeksiyon: Çip, özel bir iğneyle deri altına yerleştirilir. Genellikle boyun bölgesine uygulanır ve işlem birkaç saniye sürer.
 
Kayıt: Çip takıldıktan sonra hayvanın bilgileri bir veri tabanına kaydedilir.
 
Çip takma işleminde dikkat edilmesi gerekenler
 
Çipin, yetkili bir veteriner tarafından takılması gerekir.
 
Mikroçipin kayıt işlemi tamamlanmadan hayvanınızın bulunması mümkün olmayabilir.
 
Çip takıldıktan sonra, hayvanın kısa süre izlenmesi önerilir.
 
Evcil hayvanlara çip taktırmak, hem onların güvenliği hem de yasal zorunluluk açısından büyük önem taşıyor. 
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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