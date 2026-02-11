“Hacı Murat’’ efsanesi 55 yaşında: Türk otomotiv tarihinin dönüm noktası

Türkiye'nin sanayileşme hamlesinin en somut adımlarından biri olan Tofaş Murat 124, 12 Şubat 1971 tarihinde Bursa'daki fabrikada törenle üretim bandından indirildi.



İtalyan Fiat 124 şasesi üzerine kurgulanan ancak Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle şekillenen otomobil, "yerli montaj" sanayinin halkla buluştuğu ilk kitlesel araç oldu.



O gün banttan inen ilk araç, Türkiye'nin karayolu ulaşım kültürünü kökten değiştirecek bir serüvenin habercisiydi.

Neden "Hacı Murat" Denildi?



Murat 124, kısa sürede Türk halkının en çok tercih ettiği araç haline geldi.



Dayanıklılığı ve o dönemin şartlarına göre konforlu oluşuyla bilinen araca halk arasında "Hacı Murat" lakabı takıldı. Bu lakabın, 1970'li yıllarda birçok vatandaşın bu araçlarla Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gitmesinden kaynaklandığı rivayet edilir.



"Hacı" unvanı, aracın sağlamlığına ve yol arkadaşlığına duyulan güvenin bir simgesi oldu.

Teknik Özellikleriyle Döneminin İlerisindeydi



1971 yılında yollara çıkan ilk Murat 124'ler şu özelliklere sahipti:

Motor: 1197 cc'lik motor hacmi

Güç: 65 beygir güç

Hız: Saatte 170 km azami hız

Vites: 4 ileri manuel vites

1971'den 1976 yılına kadar üretimi devam eden Murat 124, toplamda 134 bin 867 adet üretilerek Türk otomotiv tarihine altın harflerle yazıldı.



Daha sonra yerini "Serçe" modeline bıraksa da, "Hacı Murat" efsanesi hiçbir zaman unutulmadı.

