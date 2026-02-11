GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,74
EURO
51,97
STERLİN
59,89
GRAM
7.362,61
ÇEYREK
12.214,00
YARIM ALTIN
24.315,08
CUMHURİYET ALTINI
48.186,16
YAŞAM Haberleri

“Hacı Murat’’ efsanesi 55 yaşında: Türk otomotiv tarihinin dönüm noktası

“Hacı Murat’’ efsanesi 55 yaşında: Türk otomotiv tarihinin dönüm noktası

Türkiye'nin sanayileşme hamlesinin en somut adımlarından biri olan Tofaş Murat 124, 12 Şubat 1971 tarihinde Bursa'daki fabrikada törenle üretim bandından indirildi.

İtalyan Fiat 124 şasesi üzerine kurgulanan ancak Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle şekillenen otomobil, "yerli montaj" sanayinin halkla buluştuğu ilk kitlesel araç oldu.

O gün banttan inen ilk araç, Türkiye'nin karayolu ulaşım kültürünü kökten değiştirecek bir serüvenin habercisiydi.

Neden "Hacı Murat" Denildi?

Murat 124, kısa sürede Türk halkının en çok tercih ettiği araç haline geldi.

Dayanıklılığı ve o dönemin şartlarına göre konforlu oluşuyla bilinen araca halk arasında "Hacı Murat" lakabı takıldı. Bu lakabın, 1970'li yıllarda birçok vatandaşın bu araçlarla Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gitmesinden kaynaklandığı rivayet edilir.

"Hacı" unvanı, aracın sağlamlığına ve yol arkadaşlığına duyulan güvenin bir simgesi oldu.

Teknik Özellikleriyle Döneminin İlerisindeydi

1971 yılında yollara çıkan ilk Murat 124'ler şu özelliklere sahipti:

Motor: 1197 cc'lik motor hacmi

Güç: 65 beygir güç

Hız: Saatte 170 km azami hız

Vites: 4 ileri manuel vites

1971'den 1976 yılına kadar üretimi devam eden Murat 124, toplamda 134 bin 867 adet üretilerek Türk otomotiv tarihine altın harflerle yazıldı.

Daha sonra yerini "Serçe" modeline bıraksa da, "Hacı Murat" efsanesi hiçbir zaman unutulmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER