Halk arasında hangilerine “cıncık“ denir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez halk arasında kullanılan günlük bir ifadenin anlamını ölçen bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Özellikle Anadolu ağızlarında sıkça duyulan kelimenin neyi ifade ettiği merak konusu oldu.
Halk arasında hangilerine "cıncık” denir?
A) Cam bardak, porselen tabak
B) Pamuklu kumaş, ipek dokuma
C) Demir çivi, plastik dübel
D) Kaşmir halı, naylon terlik
Halk arasında hangilerine "cıncık” denir? sorusunun cevabı
Doğru cevap: A) Cam bardak, porselen tabak
