Kartal Belediyesi Hangi Partide? Gökhan Yüksel Kimdir?

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz şekilde kiraya verildiği iddiasıyla “görevi kötüye kullanma” suçundan iddianame hazırlandı. Bu gelişmenin ardından, Kartal Belediyesi’nin siyasi yönetimi ve Gökhan Yüksel’in hayatı merak konusu oldu.
GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Haziran 1987'de İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu'nu ve Marmara Eğitim Okulları'nın Özel Fen Lisesi bölümünü tamamladı. Daha sonra Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.
Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine yaptı.Aston Üniversitesi'nde İşletme Doktorası yapmakta ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe üzerine tez çalışması sürdürmüştür.
Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Yüksel, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Kartal Belediye Meclisi Üyesi seçildi. Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı, Encümen Üyesi ve Encümen Başkanı olarak görev aldı. 2016'dan 2018'e kadar iki yıl süresince Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
KARTAL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kartal Belediye Başkanı adayı olan Gökhan Yüksel, %51.17 oy alarak bu göreve seçildi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP'den Kartal Belediye Başkanı adayı gösterilen Yüksel, oylarını artırarak %54.77 ile yeniden bu makama seçildi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Marmara Belediyeler Birliği'nde Encümen Üyesi olarak seçildi
Evli ve bir çocuk babası olan Yüksel, İngilizce bilmektedir.
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