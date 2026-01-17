Mısır - Nijerya Maçının Muhtemel 11’i! Mısır İlk 11! Nijerya İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Mısır vs Nijerya Maçı Hangi Kanalda?

2026 Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) üçüncülük heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde Senegal'e 1-0 mağlup olan Mısır ile ev sahibi Fas'a penaltılarla elenen Nijerya, turnuvayı podyumda tamamlamak ve bronz madalyayı kazanmak için kozlarını paylaşıyor. İki takım da turnuva boyunca sergiledikleri güçlü performansı üçüncülükle taçlandırmayı hedefliyor.
Ne Zaman
Mücadele, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 19:00'da (TSİ) başlayacaktır.
Hangi Kanal
Mısır - Nijerya üçüncülük mücadelesi, Türkiye'de dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakemler
Karşılaşmayı yöneten hakem kadrosu şu şekildedir:
Hakem: Jalal Jayed
Yardımcı Hakemler: Lahlou Benbraham, Zakaria Brinsi
Dördüncü Hakem: M. Akarkad
Yer
Mücadele, Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan Stade Mohammed V stadyumunda oynanacaktır.
Muhtemel İlk 11'ler
Takımlar sahaya şu kadrolarla çıkacaktır:
Mısır İlk 11'i (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Mostafa Shobeir (26)
Savunma: Mohamed Hany (3), Ramy Rabia (5), Khaled Sobhi (2), Hamdy Fathy (14)
Orta Saha: Mohanad Lashin (17), Emam Ashour (8), Ahmed 'Zizo' Sayed (25)
Forvet: Mohamed Salah (10), Mahmoud 'Trezeguet' Hassan (7), Mostafa Mohamed (11)
Nijerya İlk 11'i (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Stanley Nwabali (23)
Savunma: Bright Osayi-Samuel (2), Semi Ajayi (6), Igoh Ogbu (5), Bruno Onyemaechi (13)
Orta Saha: Raphael Onyedika (18), Fisayo Dele-Bashiru (10), Samuel Chukwueze (11)
Forvet: Moses Simon (15), Akor Adams (22), Paul Onuachu (19)
Kaynak: Haber Merkezi