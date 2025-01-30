Raporlu olunca maaştan kesilir mi, ne kadar kesilir? İki günlük rapor parası maaştan kesiliyor mu, işverene geri ödenir mi, ödenecek mi?
“Raporlu olunca maaştan kesiliyor mu?“ sorusu, çalışanların sağlık raporu aldıkları dönemlerde maaşları ile ilgili merak ettikleri bir konudur. Türkiye’de iş kanunları, raporlu çalışanları belirli haklarla koruma altına alır ve raporlu olunan dönemde maaş kaybı yaşanmasının önüne geçmeyi hedefler. Peki, rapor alındığında maaştan kesinti yapılır mı? İşte detaylar…
Raporlu Olunca Maaştan Kesilir Mi?
Çalışanların hastalık, doğum, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar nedeniyle raporlu olmaları durumunda işverenler maaşlarından kesinti yapabilir. Ancak bu kesinti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile telafi edilir.
Geçici İş Göremezlik Ödeneği
SGK, raporlu olduğunuz süre boyunca ilk iki gün için ödeme yapmaz. Ancak, üçüncü günden itibaren SGK, günlük kazancınızın belirli bir oranı üzerinden ödenek verir. Bu oran, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında daha yüksek, hastalık durumunda ise daha düşük olmaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneği, işveren tarafından değil, SGK tarafından ödenir.
Ödeme Şekli:
Hastalık raporu durumunda, SGK, raporlu olduğunuz günler için doğrudan ödeme yapar.
İşveren, raporlu olduğunuz günlerde maaşınızdan kesinti yapabilir. Ancak, SGK'nın yaptığı ödeme ile bu kesinti telafi edilmiş olur.
İşveren, maaşınızı kesintisiz ve tam olarak yatırabilir. Ancak, SGK tarafından ödenen tutarın işveren hesabına geri ödenmesi talep edilebilir.
Sonuç olarak, raporlu olduğunuzda maaşınızdan kesinti yapılabilir, ancak bu kesinti, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile dengelenir ve hak kaybı yaşanmaz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”