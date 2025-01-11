Sahte zemzem nasıl anlaşılır? Zemzem suyu çoğaltılır mı?

Adana'da yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü.

Zemzem ile çeşme suyunu karıştırıp, ürettiği sahte zemzem sularını Türkiye'ye satan adamın ifadeleri bu güne kadar içilen zemzem sularının gerçek olup olmadığını sorgulattı.



Sahte zemzem nasıl anlaşılır?

Zemzem suyu, diğer içme sularına göre çok daha az kükürt ve tuz içeriyor.

Bilimsel araştırmalarla kanıtlanan bu farkın yanı sıra zemzem suyunda insan sağlığını zarar verecek hiçbir maddenin, bir mikrop ya da bakterinin olmadığı da bilimin bize verdiği bilgiler arasındadır.

Yumuşak içimli bir su olan zemzemi diğer sulardan ayırt etmek herkes için kolay değil. Bunun için yapılmış makineler var.

Evde yapabileceğimiz testlerden biri ise gerçek zemzem suyu normal sulardan daha geç donuyor.



Zemzem suyu çoğaltılır mı?

Zemzemi diğer sularla karıştırarak daha çok zemzem elde etmek gibi bir fikir var.

Bu konu ile ilgili müftülüklerin fetva hatlarına yöneltilen sorular da oluyor.

Yetkililer zemzem suyunu saf haliyle vermenin daha hoş olduğunu ancak yetmeyeceği anlaşıldığında zemzeme bir miktar su katmanın sakıncası olmadığını ifade ediyor.

Bir boş bardağın yarısını çeşmeden diğer yarısını ise zemzem doldurursanız 1 bardak değil yarım bardak zemzem suyu içmiş olacaksınız.