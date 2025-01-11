GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Sahte zemzem nasıl anlaşılır? Zemzem suyu çoğaltılır mı?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Sahte zemzem nasıl anlaşılır? Zemzem suyu çoğaltılır mı?

Adana'da yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü.

Zemzem ile çeşme suyunu karıştırıp, ürettiği sahte zemzem sularını Türkiye'ye satan adamın ifadeleri bu güne kadar içilen zemzem sularının gerçek olup olmadığını sorgulattı. 


Sahte zemzem nasıl anlaşılır?
Zemzem suyu, diğer içme sularına göre çok daha az kükürt ve tuz içeriyor. 

Bilimsel araştırmalarla kanıtlanan bu farkın yanı sıra zemzem suyunda insan sağlığını zarar verecek hiçbir maddenin, bir mikrop ya da bakterinin olmadığı da bilimin bize verdiği bilgiler arasındadır.

Yumuşak içimli bir su olan zemzemi diğer sulardan ayırt etmek herkes için kolay değil. Bunun için yapılmış makineler var.

Evde yapabileceğimiz testlerden biri ise gerçek zemzem suyu normal sulardan daha geç donuyor. 


Zemzem suyu çoğaltılır mı?
Zemzemi diğer sularla karıştırarak daha çok zemzem elde etmek gibi bir fikir var.

Bu konu ile ilgili müftülüklerin fetva hatlarına yöneltilen sorular da oluyor.

Yetkililer zemzem suyunu saf haliyle vermenin daha hoş olduğunu ancak yetmeyeceği anlaşıldığında zemzeme bir miktar su katmanın sakıncası olmadığını ifade ediyor.

Bir boş bardağın yarısını çeşmeden diğer yarısını ise zemzem doldurursanız 1 bardak değil yarım bardak zemzem suyu içmiş olacaksınız.

 

  • #zemzem #sahte zemzem #sahte zemzem nasıl anlaşılır #sahte zemzemin tadı #adana zemzem

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER