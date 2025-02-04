GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Salih Uzun kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Fatih Bayram
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Salih Uzun kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Demokrat Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP’ye katılacaklarını açıkladı. Açıklama ardından Salih Uzun’un siyasi kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Salih Uzun kimdir, kaç yaşında?

Salih uzun kimdir?

Türk siyaset bilimci, gazeteci ve politikacı Mehmet Salih Uzun 1970, Kocaeli doğumlu. 2009 yılında kapanan Anavatan Partisinin (ANAP) son genel başkanı ve Demokrat Partinin (DP) eski genel başkanvekili Türk Demokrasi Vakfı genel başkanı ve 28. dönem Demokrat Parti İzmir milletvekilidir.

26 Ekim 2008 tarihinde Anavatan Partisinin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağanüstü Büyük Kongresi sonucunda birleşmeden önce partinin son genel başkanı seçilmiştir. Hüsamettin Cindoruk ile birlikte Demokrat Parti ile Anavatan Partisini birleştiren iki isimden biridir.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER