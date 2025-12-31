Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Seda Sayan’ın gerçek adı ne?

Türk müzik ve televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Seda Sayan, uzun yıllardır hem sahne performansları hem de sunduğu programlarla gündemde yer alıyor. İşte Seda Sayan'ın hayatına dair merak edilenler…

Seda Sayan kimdir?

Seda Sayan'ın gerçek adı Aysel Gürsaçer'dir. Şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu olarak tanınan Seda Sayan, özellikle 1980'li yıllardan itibaren müzik kariyerinde geniş kitlelere ulaşmıştır.

Seda Sayan kaç yaşında?

30 Aralık 1962 doğumlu olan Seda Sayan, 2025 itibarıyla 63 yaşındadır.

Seda Sayan nereli?

Seda Sayan İstanbul'da doğmuştur. Ailesi ise Tokat kökenlidir.

Seda Sayan evli mi?

Evet. Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmiştir. Sanatçı daha önce de birkaç kez evlilik yapmıştır.

Seda Sayan'ın çocuğu var mı?

Seda Sayan'ın, eski eşi Sinan Engin'den dünyaya gelen Oğulcan Engin adında bir oğlu bulunmaktadır. Başka çocuğu yoktur.

