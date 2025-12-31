Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Seda Sayan’ın gerçek adı ne?
- Güncelleme Tarihi:
Türk müzik ve televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Seda Sayan, uzun yıllardır hem sahne performansları hem de sunduğu programlarla gündemde yer alıyor. İşte Seda Sayan'ın hayatına dair merak edilenler…
Seda Sayan kimdir?
Seda Sayan'ın gerçek adı Aysel Gürsaçer'dir. Şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu olarak tanınan Seda Sayan, özellikle 1980'li yıllardan itibaren müzik kariyerinde geniş kitlelere ulaşmıştır.
Seda Sayan kaç yaşında?
30 Aralık 1962 doğumlu olan Seda Sayan, 2025 itibarıyla 63 yaşındadır.
Seda Sayan nereli?
Seda Sayan İstanbul'da doğmuştur. Ailesi ise Tokat kökenlidir.
Seda Sayan evli mi?
Evet. Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmiştir. Sanatçı daha önce de birkaç kez evlilik yapmıştır.
Seda Sayan'ın çocuğu var mı?
Seda Sayan'ın, eski eşi Sinan Engin'den dünyaya gelen Oğulcan Engin adında bir oğlu bulunmaktadır. Başka çocuğu yoktur.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”