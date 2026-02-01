GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yaşar Kemal’in dört ciltten oluşan “İnce Memed“ serisinin ilk kitabında zulmüyle bilinen ağa kimdir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Yaşar Kemal'in dünya edebiyatına armağan ettiği, Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen İnce Memed serisi, toplumsal adaletsizliğe ve baskıya karşı başkaldırının en güçlü sesidir. 1955 yılında yayımlanan serinin ilk kitabı, genç bir köylü olan Memed'in, çevresine korku salan bir otoriteye karşı verdiği mücadeleyi konu alır.

İnce Memed serisinin ilk kitabında zulmüyle bilinen ağa kimdir?

Serinin başlangıcında Memed'in ve Değirmenoluk köyü halkının üzerinde mutlak bir baskı kuran, köylünün ekininin büyük kısmına el koyan ve acımasızlığıyla tanınan karakter Abdi Ağa'dır. Memed'in isyan bayrağını açmasına ve dağa çıkmasına neden olan asıl figür odur.

Cevap: Abdi Ağa.

Kaynak: Haber Merkezi

