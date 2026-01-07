Yeni Karaman Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Karaman Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Karaman'da valilik görevinde değişikliğe gidildi. Kararnameyle birlikte Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Valiliği'ne atandı.
Karaman'da Vali Değişikliği
Yayımlanan karar doğrultusunda Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan Valiliği'ne atanırken, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valisi olarak görevlendirildi. Böylece Karaman'da mülki idarede yeni bir dönem başlamış oldu.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valilik görevlerinde değişiklik yapıldı. Karaman da bu kapsamda valisi değişen iller arasında yer aldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni Vali Ne Zaman Göreve Başlayacak?
Karaman Valiliği görevine atanan Hayrettin Çiçek'in önümüzdeki günlerde kentte görevine başlaması bekleniyor. Yeni valinin, Karaman'ın sosyal, ekonomik ve idari gelişimine yönelik atacağı adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
