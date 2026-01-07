GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yeni Karaman Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Karaman Valisi kim oldu?

Yeni Karaman Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Karaman Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Karaman'da valilik görevinde değişikliğe gidildi. Kararnameyle birlikte Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Valiliği'ne atandı.

Karaman'da Vali Değişikliği

Yayımlanan karar doğrultusunda Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan Valiliği'ne atanırken, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valisi olarak görevlendirildi. Böylece Karaman'da mülki idarede yeni bir dönem başlamış oldu.

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valilik görevlerinde değişiklik yapıldı. Karaman da bu kapsamda valisi değişen iller arasında yer aldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Vali Ne Zaman Göreve Başlayacak?

Karaman Valiliği görevine atanan Hayrettin Çiçek'in önümüzdeki günlerde kentte görevine başlaması bekleniyor. Yeni valinin, Karaman'ın sosyal, ekonomik ve idari gelişimine yönelik atacağı adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

