Yücel Gürol Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Yücel Gürol Hakkında Son Durum

Türkiye futbolunda gündem olan geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında bulunan Yücel Gürol, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Gürol hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda Yücel Gürol, soruşturma sürecini tutuksuz, adli kontrol hükümleriyle sürdürecek.
Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler
-
Yücel Gürol
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
Soruşturmada Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Kaynak: Haber Merkezi