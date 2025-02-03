17 yaşındaki genç kız köpek balığı saldırısında öldü
Avustralya’nın Queensland eyaletinde, okyanus sahilinde yüzdüğü esnada köpek balığı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Brisbane kentinin kuzeyindeki Bribie Adası'nda bir genç kız okyanus sahilinde yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradı.
Yetkililer, adanın güneydoğusundaki Woorim Sahili'nde yüzen genç kızın, vücudunun üst kısmına yaralar aldığı saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.
Acil sağlık ekiplerinin saldırı ihbarının ardından bölgeye gittiğini aktaran yetkililer, Woorim Sahili'nin ikinci bir bildiriye kadar kapatıldığını duyurdu.
Görgü tanıklarından Christopher Potter, yayın kuruluşuna verdiği demeçte, bölgede birçok köpek balığının bulunduğunu, ancak olayın kıyıya bu kadar yakın bir yerde gerçekleşmesinin "şoke edici" olduğunu söyledi.
Haberde, saldırıya uğrayan genç kıza ait başka detaylar ise paylaşılmadı.
Bu saldırının son 3 ayda Avustralya'nın Queensland eyaletindeki 3'üncü köpek balığı saldırısı olduğu biliniyor.
Woorim Sahili, yüzme, sörf ve balıkçılık alanlarında rağbet gören bir bölge olarak ifade ediliyor.
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