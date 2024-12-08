Esed’in Şam’ı terk ettiği iddia edildi

Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Muhaliflerin Humus’un ardından Suriye’nin kalbi başkent Şam’a girmesiyle Esed rejimi sona erdi. Suriye rejimi, ülkede kontrolü kaybetti Üst düzey Suriyeli bir yetkili, Beşşar Esed’in Şam’dan ayrıldığını söyledi.
Suriyeli muhalifler hızla rejimin kalbi başkent Şam'a girdi ve şehirde kontrolü ele aldı.
Muhalif kaynaklar Şam'a girildiğini duyurdu ve karşılarında herhangi bir ordu direnişinin olmadığını belirtti.
Rejim güçleri de, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Şam Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi.
Suriye Ordu Komutanlığı'nın Esad rejiminin düştüğünü subaylarına ilettiği kaydedildi.
"Esed Şam'dan ayrıldı" iddiası
Uluslararası ajanslara konuşan Suriyeli yetkililer, Beşşar Esed'in başkent Şam'dan uçakla ayrıldığını ve bilinmeyen bir yere gittiğini açıkladı.
İnternetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.
Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
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