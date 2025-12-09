İşgalci İsrail Batı Şeria’daki saldırılarını artırıyor

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarını artırarak sürdürdü. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



İşgalcilerden üniversiteye baskın



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusundan bir birlik sabah saatlerinde Birzeit Üniversitesi yerleşkesini bastı. Üniversitenin 3 ana giriş kapısını kapatan İsrail askerleri, bazı fakülte ve binalarda konuşlanarak, arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, cep telefonlarına da el koyduğu 5 güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

Üniversite yönetimi, baskın nedeniyle akademik ve idari faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail askerlerinin Birzeit beldesindeki baskınında da 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Ramallah'ta biri çocuk 2 Filistinli yaralandı



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Ramallah'taki Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölge sakinleri arasında yaşanan gerginlikte İsrail askerleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Amari Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerleri tarafından ayağından yaralanan Filistinliye müdahale edildiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail askerleri tarafından açılan ateşte 13 yaşındaki Filistinli çocuğun da yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

40 Filistinli gözaltına alındı



Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı düzenlediği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, baskınların büyük bölümünün güneydeki El Halil ve Beytüllahim ile kuzeydeki Nablus kentinde yoğunlaştığı, geri kalanının ise orta kesimdeki Ramallah ile kuzeydeki Cenin, Selfit ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail ordusunun birçok beldede sahada sorgulamalar yaptığı ve onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı, bu süreçte "geniş çaplı yıldırma operasyonları" olarak nitelendirilen uygulamaların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bu uygulamaların; tutuklulara ve ailelerine yönelik saldırıları, "öldürme amacıyla” doğrudan ateş açılmasını, bazı tutukluların aileleri üzerinde baskı kurulmasını ve halkın evlerinin kasıtlı olarak tahrip edilmesini kapsadığı ifade edildi.

İşgalci ordu, Filistinlilere ait 3 ev yıktı



Filistinli aktivist Halid el-Kaymari, El Halil kentinin güneyindeki Yatta beldesi yakınlarına İsrail güçlerinin bu sabah iş makineleriyle baskın düzenleyerek içeride ailelerin yaşadığı 3 evi yerle bir ettiğini söyledi.

Kaymari, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkılacağı uyarısının ardından, ilgili mahkemeye resmi itirazların yapıldığını ancak yıkımın yine de gerçekleştiğini aktardı.

Filistinli aktivist, El Halil'in güneyindeki Yatta ve Mesafer Yatta beldelerinin, İsrail güçleri tarafından sistematik şekilde yıkıma ve kuşatmaya maruz kaldığını vurguladı.

Kaymari, söz konusu Filistin beldelerine, İsrailli yerleşimciler tarafından da sürekli saldırılar düzenlendiğini, evlerin ateşe verildiğini, tarım arazilerindeki ekinlere ve mülklere zarar verildiğini, hayvanların ve arazilerin İsrail askerlerinin himayesinde Yahudi yerleşimciler tarafından çalınarak talan edildiğini aktardı.

Kaynak: AA