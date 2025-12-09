GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,58
EURO
49,51
STERLİN
56,90
GRAM
5.800,50
ÇEYREK
9.539,38
YARIM ALTIN
18.983,71
CUMHURİYET ALTINI
37.847,32
DÜNYA Haberleri

Katil İsrail bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke oldu

Katil İsrail bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke oldu
Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi’nde süren soykırımla birlikte bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), dünyada medya mensuplarına yönelik 2025'te düzenlenen saldırıların raporunu yayımladı.

Rapora göre, dünyada bu yıl 67 gazeteci çeşitli saldırılarda yaşamını yitirirken, ölümlerin yarısına yakınından İsrail sorumlu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 2025'te 29 Filistinli medya mensubu hayatını kaybetti. Bu da dünya genelinde yıl içinde öldürülen gazetecilerin yüzde 43'nünün İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

Raporda, İsrail'in bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğine işaret edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 220'den fazla gazeteciyi öldürdüğüne dikkati çekildi.

"Gazetecilerin en kötü düşmanı" olarak nitelenen İsrail'in son 3 yılda en fazla basın mensubu öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğinin altı çizildi. Raporda İsrail hapishanelerinde 20 Filistinli gazetecinin de tutuklu olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, Meksika'da suç örgütlerinin gazetecilere yönelik saldırılarında artış yaşandığı kaydedildi.

Bu yıl düzenlenen saldırılarda 9 basın çalışanın hayatını kaybettiği Meksika'nın dünyada gazeteciler için "en tehlikeli ikinci ülke" olduğu ifade edildi.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların giderek şiddetlendiği Sudan'da da yıl içinde 4 gazetecinin saldırılarda yaşamını yitirdiği kaydedildi. Sudan'da hayatını kaybeden 4 gazeteciden ikisinin HDK güçleri tarafından kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER