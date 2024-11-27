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Lübnan Başbakanı Mikati İsrail’le yapılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Lübnan Başbakanı Mikati İsrail’le yapılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’le yapılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve İsrail’e anlaşmanın şartlarına tam olarak uyması ve işgal ettiği tüm Lübnan bölgelerinden çekilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamasından sonra Başbakan Mikati ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Mikati, Başkan Biden'a Amerika'nın Lübnan'a verdiği destek ve Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın ateşkese ulaşma çabaları için teşekkür etti.

Mikati, ABD ve Fransa'nın katkısıyla varılan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ateşkesin yol haritasını çizen bu anlaşmanın, Lübnan'da sükunet ve istikrarın sağlanması, yerinden edilenlerin evlerine ve şehirlerine dönüşleri yönünde önemli bir adım olmasının yanı sıra bölgesel istikrarın sağlanmasına da yardımcı olduğunu kaydeden Mikati, ABD ve Fransa'nın bu anlaşmaya ulaşma yönündeki ortak çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi.

Lübnan hükümetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması, ordunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile iş birliğini sürdürme konularına bağlılığını vurgulayan Mikati, dünya ülkelerine ve ilgili uluslararası kuruluşlara bu konuda sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Mikati, buna karşılık İsrail'in de ateşkes kararına tam olarak uymasını, Lübnan'da işgal ettiği tüm alan ve bölgelerden çekilmesini ve BMGK'nın 1701 sayılı kararına tam olarak uymasını talep etti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

  • #Lübnan #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı

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