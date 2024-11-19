Trump acil durum ilanı ile düzensiz göçmenleri sınır dışı edecek
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etti.
Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, bu konudaki iddialara tek bir kelime ile açıklık getirdi.
Kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye Trump, "Doğru" yanıtını verdi.
Düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sözü vermişti
Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.
Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yıllardır düzensiz göçmenlere karşı sınır güvenliği misyonlarını destekliyor. Ancak, Trump'ın dile getirdiği kitlesel sınır dışı etme planlarıyla ilgili olası yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamalar hakkında hala cevabı net olmayan sorular bulunduğu belirtiliyor.
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