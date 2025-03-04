2025 DGS Ne Zaman? Başvuru ve Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman başlayacak? İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için DGS sınav tarihi merak ediliyor. 2025 DGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak? Sınav hangi gün yapılacak? İşte DGS 2025 başvuru ve sınav takvimi…

ÖSYM tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 13 Haziran olarak belirlendi. 2025 DGS NE ZAMAN? Sınav, 20 Temmuz 2025 tarihinde ülke genelinde uygulanacak. Adaylar, sınava giriş belgelerini sınavdan yaklaşık bir hafta önce https://ais.osym.gov.tr/ adresinden temin edebilecekler. DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Kaynak: Haber Merkezi

#2025 DGS NE ZAMAN?

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