“Cihana Sığmayanlar” Büyük Konserle Anıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle “Cihana Sığmayanlar” konseri icra edildi.

NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül'ün Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi, dekanlar, akademisyenler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Katılımcılar tarafından tam not alan konser öncesi günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Gönül, "Konservatuvarımıza ilk öğrencilerimizi aldığımız 2021 yılından bu yana Çanakkale Konserlerini büyük bir özveri ile icra etmeye gayret ediyoruz. Çanakkale bizim için bambaşka bir destan. Vatanı müdafaa için Anadolu ve Osmanlı Devleti topraklarının dört bir yanından öz vatanları uğruna savaşmak üzere gelen insanların Çanakkale'deki şehadetlerini hatırlamak ve kardeş duruşumuzu vurgulamak üzere repertuvarımızı Bosna Hersek'ten Kafkaslara, Kırım'dan Afrika'ya kadar pek çok yöreden Boşnakça, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Kırımca ve KKTC'den eserlerle oluşturduk. Repertuvarımızda bulunan Arapça eserleri Sudan ve Suriyeli arkadaşlarımız, Boşnakça ve Arnavutça eserleri Bosna Hersek'ten arkadaşlarımız okuyacak. Misafir arkadaşlarımız kardeşliğimizin bugün de devam ettiğini göstermek amacıyla Çanakkale destanının yıldönümünde bizimle beraber sahnede olacaklar. Konserimize bugün renk katacaklar” dedi.

Kardeşlik ve Birliktelik Vurgusu

Çanakkale'nin anlaşılması ve anlatılması gereken, kelimelerle ölçülemeyecek kadar büyük bir destan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gönül, "Çanakkale bambaşka bir umman, bambaşka bir âlem. Çanakkale'de toprağa karışmış şehitlerimizin fedakarlıklarının zerresi dahi olmasa da ecdadımızın yaşadığı sıkıntılara, mücadelelere ve emeklere vurgu yapmak amacıyla bugün konserimizi onlara olan minnetimizi ve derin saygımızı ifade etmek maksadıyla icra edeceğiz. Hep beraber olalım ki bölünmeyelim, ayrılıklar bizi parçalayıp yok etmesin, edemesin düşünceleri ile her yıl gerçekleştirdiğimiz Çanakkale Konserlerimize önümüzdeki yıllarda da bu minvalde devam etmek arzusundayız. Sonraki yıllarda yapacağımız konserlerde, Osmanlı Devleti coğrafyası içerisinde saza söze gelmiş başka eserleri de repertuvarımıza eklemeye, kardeşliğimizi mûsikî paydasında haykırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(Sibel Elmas)