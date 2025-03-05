Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları Uluslararası Arenada

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yayınları, uluslararası akademik yayıncılık alanının önemli buluşma noktalarından olan “10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları“ (İstanbul Publishing Fellowship) etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları'nı, Yayınevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ve Yayınevi Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Muammer Köroğlu temsil etti.

75 ülkeden akademik ve ticari yayıncıların bir araya getirildiği 10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları etkinliğinde, yeni ortaklıkların kurulması ve telif hakları alışverişlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

NEÜ Yayınları, Akademik Yayıncılıkta Öncü Bir Rol Üstleniyor

10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda gerçekleştirdikleri çalışmalardan ve etkinliğin öneminden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Kaleci,

"Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları olarak, akademik yayıncılıkta öncü bir rol üstlendik ve uluslararası platformlarda yer almaya devam ediyoruz. Etkinlik süresince, Malezya, Kanada, Polonya, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Çin, Tunus ve İrlanda gibi çeşitli ülkelerden gelen akademik yayınevi temsilcileriyle, tercüme ajanslarıyla, dağıtımcılarla ve çocuk yayınevi temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirerek akademik yayıncılıkla ilgili son gelişmeleri değerlendirme ve uluslararası iş birlikleri kurma fırsatı bulduk. Sektörel panellere katılarak akademik yayıncılığın geleceği ve uluslararası yayıncılık dünyasındaki yenilikler hakkında güncel bilgiler edindik. E-kitap ve sesli kitap veri tabanları, mobil uygulama servisleri ve oryantalizm araştırma merkezleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlarla temaslarda bulunduk. 10. kez gerçekleştirilen Istanbul Publishing Fellowship'te edindiğimiz tecrübeler ve kurulan yeni iş birlikleri, yayınevinin gelecekteki projelerine önemli katkılar sağlayacak. Akademik yayıncılığın geleceğine dair değerli temaslarda bulunduğumuz bu prestijli organizasyonla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, küreselleşen yayıncılık dünyasında etkin bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

(Sibel Elmas)