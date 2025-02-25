NEÜ’de Reklamcılık ve iş dünyasındaki iletişim ele alındı

Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçısı, Pazarlama ve Satış Geliştirme Danışmanı Rıfat Ergan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Meslek Yüksekokulunda Tasarım Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek, “Anadolu’da Reklamcı Olmak ve İletişim Sanatının İş Dünyasındaki Karşılığı” konusunda konferans verdi.

NEÜ Meram Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşan Ergan; reklam, fotoğraf, grafik tasarım, pazarlama ve satış ile ilgili profesyonel iş yaşamındaki gerçek örnekler üzerinden mesleki tecrübelerini aktardı. Markaların temelde ürün ya da somut fayda satmadığını, duygu sattığını, duygusal faydaya odaklandığını belirten Ergan, satışta en önemli unsurun karşıdakini tanımak olduğunu ifade etti.

Reklamın, doğru mesajı, doğru kitleye ulaştırarak markaların hedeflerine ulaşmasını sağlayan en etkili araçlardan olduğunu söyleyen Ergan, duyguları harekete geçiren reklamın, iyi reklam olduğunu belirtti. Ergan, iyi bir reklamcı ve tasarımcının; pazarlama ve satış bilmesi gerektiğinin altını çizerken, öğrencilere liderlik ve iletişim teknikleri alanlarında da eğitim almalarını önerdi. Ergan,

"Üniversiteler alanınızda teorik eğitimi alabileceğiniz yerlerdir, temel bilgileri alırsınız, ancak biliyoruz ki üniversite mezunu olmak bir miktar egoyu yükseltir. Yeni mezunların iş bulma sürecinde yaşadıkları deneyimleri incelediğinizde "beklenti”nin yaşanan deneyimin zorluk derecesine etki ettiğini görürsünüz. Yeni işe başladığınız bir yere uyum sağlama süreci uzundur. Bana ne istediğinizi anlatmadınız ki nasıl yapayım yerine, biraz bahseder misiniz şeklinde ucu açık soru sormayı başarabilirseniz başarılı olursunuz. İşin önce çıraklığını yapmaya gönüllü olmalısınız, egolu davranmak, biliyormuş gibi yapmak sizi zora sokar. Bir iş görüşmesine gittiğinizde size tecrübenizi sormaları gayet doğal. Herhangi bir tecrübem yok demek yerine, neler bildiğimi anlatayım, sizin için neler yapabiliriz, bunu birlikte keşfedelim demelisiniz. CV önemli değil; kıyafetinizle karşılanır, konuşmanızla ağırlanır, yeteneklerinizle işe alınırsınız” dedi.

Bir fotoğrafın, binlerce kelimenin anlatamayacağı duyguları tek bir karede ifade edebileceğini kaydeden Ergan, "Fotoğrafçılık, teknolojiye dayalı bir meslek gibi gözükse de aslında estetik anlayışa, ışık bilgisine ve kompozisyon bilgisine dayalı bir meslektir. Teknoloji, bilgiyi dijital olarak kaydetmeye yarar ama fotoğrafın nasıl çekileceğini, kompozisyonu, bizim amacımıza nasıl hizmet edeceğini keşfetmek size düşüyor. Fotoğrafta ne anlatmak istediğini bilmek çok önemli. Görünüş itibarıyla bir deklanşöre basmak gibi duruyor ama arka planı bunun yüz katı…” diye konuştu.

Konuşmasında hayat boyu öğrenmenin öneminden de bahseden Ergan, "Öğrenmeyi öğrenmeniz gerekir. Birisinin size bir şey öğretmesini beklerseniz pasif olursunuz. Öğrenmeyi öğrenirseniz, her gördüğünüzden bir şey kapmayı başarırsanız hayat boyu gelişim devam eder” ifadelerini kullandı.

Ergan'ın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından program, çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(Sibel Elmas)