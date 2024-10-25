Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama

20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklandı. Bakan
Sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci, yönetmelikteki değişiklikler üzerine açılan davalar nedeniyle ertelenmişti.
Yönetmelik değişikliği ile sözlü sınavın etkisi %100'den %50'ye indirilmiş ve adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmişti. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesinin ardından Bakanlık, sonuçları açıklama kararı aldı.
SAAT 22:00'DE SONUÇLAR AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sonuçlarını bu akşam saat 22.00 itibarıyla e-Devlet platformundan öğrenebilecek.
İtirazlar ise 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında alınacak ve 11 Kasım'da sonuçlanacak.
Atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım'da duyurulacak.
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