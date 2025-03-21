ÖSYM ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025/1 ALES ne zaman uygulanacak?

2025-ALES/1 başvuruları tamamlanmasının ardından, adaylar sınav yerlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. “ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?“ sorusunun yanıtını arayan adaylar, aynı zamanda sınavın ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Peki, 2025/1 ALES sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınav tarihi ve diğer detaylar...

2025-ALES başvuruları 19-26 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 7 Mart günü tekrar başvuru imkanı tanındı. Peki, bu yılın ilk ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte, sınav tarihi ve diğer merak edilen detaylar... ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN? ALES/1 sınavı 13 Nisan 2025 saat 10:15'te uygulanacak. ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI? ALES sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kaynak: Haber Merkezi

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