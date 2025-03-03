Rektör Gavgalı Filistinli öğrencilerle TÖMER’de bir araya geldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Filistin’den gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Gavgalı, KMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim almak için gelen Gazzeli öğrencilerin açılış dersine katıldı. Açılış dersinde Türkiye ve Filistin devletlerinin kardeşliğini vurgulayan Rektör Gavgalı, "Sevgili öğrenciler sizler burada misafir değilsiniz, aynı medeniyetin paydaşlarısınız. Üniversitemizde alacağınız iyi bir dil ve meslek eğitimi ile ülkenizi yeniden inşa edeceğinize inanıyorum. KMÜ olarak buna vesile olduğumuz için de gurur duyuyorum.” dedi.

Dersten sonra öğrencilerle sohbet eden Rektör Gavgalı, öğrencilerden Filistin ve Gazze hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin Türkiye'ye geliş süreçlerini, burada hangi bölümlerde öğrenim göreceklerini, hayallerini ve üniversitemizden beklentilerini dinledi.

TÖMER'in olanaklarının Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Doç. Dr. Halil Erdem Çocuk ise bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile protokol yapıldığını, Filistin'den ilk öğrenci grubunun geldiğini ve bu öğrenci hareketliliğinin artarak devam edeceğini açıkladı.

(Sibel Elmas)