Selçuk Üniversitesi’nde dava süreleri araştırılacak

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yıldırım yürütücülüğünde hazırlanan proje ile idari yargıda hedef süre uygulaması incelenecek ve yargının işleyişinde aksaklık olup olmadığının tespiti yapılabilecek.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Yıldırım yürütücülüğünde hazırlanan "İdari Yargıda Hedef Süre Uygulaması” adlı proje, TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Hazırlanan proje ile idari yargıda hedef süre uygulamasının inceleneceğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Yargılamanın belirlenen hedef sürede tamamlanmış olması, makul sürede yargılanma hakkını koruma altına alabilecek faktörlerden biri. Bununla birlikte hedef süre uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlal edebilme ihtimali de bulunuyor. İdari hâkim hedef süreye uymak için bazı durumlarda tüm delillere ulaşmadan karar vermek zorunda kalırsa hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ihlal edilmiş olacak. Bu sebeplerle projede adil yargılanma hakkının en önemli bileşenlerinden olan makul sürede yargılanma hakkı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ile idari hâkimlerin bu uygulama karşısındaki durumları açılarından ayrı ayrı incelemeye tabi tutulacak” dedi.

Prof. Dr. Yıldırım, projenin hedeflerini şu şekilde sıraladı: İdari yargıda hedef süre uygulamasının davacı ve idari yargı hâkimleri yönünden ortaya koyduğu olumlu ve olumsuz sonuçları açıklamak, idari yargıda ilk derece mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri açısından getirilmiş olan hedef süre uygulamasının Danıştay açısından da getirilmesi gerekip gerekmediğini ortaya koymak, uygulamanın olumlu ve olumsuz yönlerinin ivedi yargılama usulü ile ne oranda kesiştiğini ortaya koymak, uygulama ile elde edilmesi beklenen faydanın başka yöntemlerle sağlanıp sağlanamayacağını ortaya koymak.

Proje ile yargının işleyişinde aksaklık olup olmadığının tespit edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, "1 yıllık planladığımız proje bittiği zaman, hedef süre ile ilgili uluslararası bildiri hazırlanacak yahut bir kitap çıkarılacaktır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ramazan Yıldırım yürütücülüğündeki projenin araştırmacıları Doç. Dr. Sezin Öztoprak, Doç. Dr. Selman Sacit Boz ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bayraktar.