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Selçuklu Müftülüğünde “Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal’’ şiir yarışması düzenlendi

Sibel Elmas
Muhabir
Selçuklu Müftülüğünde “Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal’’ şiir yarışması düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında, "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal” şiir okuma yarışması Selçuklu Müftülüğü'nde düzenlendi.

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Türkiye'nin dört bir yanından ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olan bu anlamlı organizasyon, Mehmet Akif Ersoy'un fikirlerini, vatan sevgisini ve İstiklal Marşı'nın ruhunu genç nesillere aktarmayı amaçladı.

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Finalde büyük heyecan yaşandı

Selçuklu Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen ilçe finalinde, 14 ortaokul öğrencisi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en iyi şekilde seslendirmek için jüri karşısına çıktı. Kaybedeni olmayan yarışmada tüm katılımcılar büyük bir özveriyle performans sergiledi.

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Dereceye giren öğrenciler:

Birinci: Üzeyir Talha Ekşici – Erenköy Zeki Altındağ İmam Hatip Ortaokulu
İkinci: Havva Eslem Öztürk – Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu
Üçüncü: Şerife Nur Akpolat – Borsa İstanbul Ortaokulu

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Yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken, organizasyonun her yıl düzenlenerek Mehmet Akif'in düşüncelerinin genç kuşaklara aktarılmaya devam edeceği belirtildi.

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(Sibel Elmas)

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