Süleyman Pervâne Konferansları’nda Pervâne’nin Vakıfları Konusu Ele Alındı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Selçuklu Emiri Muînüddin Süleyman Pervâne Konferansları”nda bu ay, Uzman Derya Aslan, “Selçuklu Emiri Muînüddin Süleyman Pervâne’nin Vakıfları” konusunu anlattı.

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Uzman Derya Aslan, Süleyman Pervâne'nin; Erzincan, Sinop, Tokat, Kayseri ve Amasya'daki vakıf eserleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Pervâne'nin önemli vakıflarının bulunduğunu kaydeden Aslan, "Öldüğünde 55 yaşında olduğu tahmin edilen Süleyman Pervâne'nin Selçuklu Devleti'nde görev aldığı 28 yıl boyunca önemli vakıflar inşa etmiş olmasını sadece ailesine mülk bırakmak düşüncesiyle açıklamak mümkün değildir. Kurduğu hem zürri hem de hayri vakıflar, Anadolu halkına yıllarca hizmet etmiş ve Pervâneoğulları döneminde yapılan vakıflar ile birlikte Osmanlı döneminin sosyal yapılarını teşkil etmiştir” dedi.

"Pervâne, Anadolu Halkını Moğol Gazabından Korumuştur”

Her devlet adamında olması muhtemel siyasi hataların Süleyman Pervâne'nin hayatında da görülmesinin mümkün olduğunu aktaran Aslan, "Pervâne, 1277 Elbistan Savaşı'nda Baybars'ın yanında yer alarak taraf belirlemiş olsaydı, günümüzde kahraman bir devlet adamı olarak anılacaktı. Bize göre siyasi hayatında en önemli hatası bu olmuştur. Fakat Kösedağ ve Sultan Hanı savaşlarında yaşanan mağlubiyet sonrasında Moğollara karşı koyamayacağını anlayan Süleyman Pervâne, tabiye politikası izleyerek Anadolu halkını, Moğolların gazabından korumuş ve büyük bir kıyımın önüne geçmiştir. Pervâne'nin idare kabiliyeti Selçuklu Devleti'nin bir süre daha ayakta kalmasını sağlamış ve onun ölümüyle Selçuklu Devleti fiili olarak çöküş yaşamıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ile NEÜ Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı'nın Uzman Derya Aslan'a plaket ve hediye takdiminde bulunmasıyla konferans sona erdi.

(Sibel Elmas)