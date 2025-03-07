Yöntem Eğitim Kurumlarından İftar

Yöntem Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Meram Yerleşkesi, Selçuklu Yerleşkesi ve Yaka Yerleşkesindeki öğretmenler, idarecileri ve çalışanlar aileleriyle iftarda buluşturdu.
Yöntem Eğitim Kurumları Selçuklu Yerleşkesindeki iftara, Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Fizik Öğretmeni Serdar Özdemir, Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Akar, Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı, öğretmenler, okul idarecileri ve çalışanlar katıldı.
İftar konuşan Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Akar,
"Yöntem Eğitim Kurumları bir öğretmen kuruluşudur. Amacımız, öğrencilerimizi Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkıp, ülkesini ve milletini seven çocuklar yetiştirmektir. Biz biliyoruz ki sevdalısı olduğumuz bu toprakların gerçek sahipleri; Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan, millî ve manevî değerleriyle iyi yetişmiş evlatlarımızdır. Bizleri kırmayarak düzenlediğimiz iftar yemeğe katıldığınız için hepinize teşekkür ederken, birlik ve beraberlik içinde Konya'da eğitimin kalitesinin arttırılması noktasında elimizden gelini yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.
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