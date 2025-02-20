2025 Çeyrek Altın Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları (20 Şubat 2025)

Altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, çeyrek altın, gram altın, ons altın ve külçe altın fiyatları büyük ilgi görüyor. Canlı altın fiyatları anlık olarak değişirken, yatırımcılar "Çeyrek altın ne kadar 2025?” sorusunun yanıtını arıyor.
ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, faiz politikalarındaki belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarındaki yükselişin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. İşte 20 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları alış-satış tablosu:
20 Şubat 2025 Canlı Altın Fiyatları
Gram Altın Fiyatı
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Alış: 3.443,0490 TL
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Satış: 3.443,4460 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
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Alış: 5.509,5700 TL
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Satış: 5.630,8200 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
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Alış: 22.038,4400 TL
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Satış: 22.454,7800 TL
Tam Altın Fiyatı
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Alış: 23.063,00 TL
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Satış: 23.205,00 TL
Yarım Altın Fiyatı
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Alış: 10.976,84 TL
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Satış: 11.254,42 TL
Ons Altın Fiyatı
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Alış: 2.946,4700 TL
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Satış: 2.947,1800 TL
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Devam Ediyor
Altın fiyatları küresel gelişmelerle birlikte güçlü seyrini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikaları, faiz beklentileri ve jeopolitik riskler, çeyrek altın, külçe altın ve gram altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Güncel altın fiyatları anbean değişirken, yatırımcıların canlı altın fiyatları takibi yaparak hareket etmeleri öneriliyor. 2025 yılı itibarıyla çeyrek altın fiyatı tarihi zirvelerine ulaşırken, altın piyasasındaki hareketlilik devam ediyor.