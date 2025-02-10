2025 Hurda fiyatları | Hurda demir, bakır ve alüminyum ne kadar? Hurda fiyatları kaç TL? Güncel hurda fiyatları

2025 hurda fiyatları belli oldu. Hurda alımına yansıyan güncel fiyatlar geri dönüşüm firmaları tarafından belirleniyor. Verilen listelerde bulunan bakır, demir, alüminyum ve hurdaları için güncel fiyatlar belirlendi. Peki, hurda fiyatları kaç TL? Hurda demir, bakır ve alüminyum ne kadar? Hurda fiyatları kaç TL? İşte güncel hurda fiyatları…
Her ay hurda fiyatları değişkenlik gösteriyor. Hurda alım fiyatlarını belirleyen firmalar, 2025 yılı hurda fiyatlarını paylaştılar. Yayınlanan listeye göre hurda fiyatları belli oldu.
Hurda fiyatları neye göre belirleniyor?
Hurda fiyatları yurtiçinde ve yurtdışında birçok faktöre göre değişkenlik gösterebiliyor. Türkiye'de belirlenen hurda alüminyum fiyatları ve diğer metal fiyatları döviz kuruna bağlı olarak belirlenmektedir. Dünya genelindeki arz talep ekonomi yasalarına göre değişen emtia fiyatları doğrudan hurda fiyatlarını belirlemektedir.
Hurda fiyatları kaç TL?
Güncel demir hurdası, Alüminyum hurda fiyatlarını bu sektör ile ilgilenenler için listeledik. Peki "Demir hurda fiyatları ne kadar oldu? Alüminyum hurda fiyatı arttı mı? Hurda fiyatları kaç TL?” İşte detaylar…
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