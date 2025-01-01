Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları cuma günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 artış göstermişti.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü, yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşmişti.
Tüketici fiyat endeksi ekimde yüzde 2,88, eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.
Enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.
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