Bakan Alparslan Bayraktar Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile enerji alanındaki ilişkilerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cabbarov ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerimizi değerlendirdik. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarede bulunduk." Kaynak: AA

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