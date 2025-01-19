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Balık tezgahlarında fiyatlar nasıl?

Balık tezgahlarında fiyatlar nasıl?
Trabzon’da tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsi de tezgahlardaki yerini koruyor. Hamsinin kilosu 200 liradan, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 175, istavrit ve mezgit 150, çupra 300, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Sezonun ilk haftalarından itibaren ise ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Av sezonu bereketli geçerken Trabzon Balıkçılar Hali'nde; kar suyuyla lezzetlenen hamsinin kilosu 200 liradan, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 175, istavrit ve mezgit 150, çupra 300, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor. Alıcılar ise tercihlerini en çok hamsi, istavrit ve mezgit balıklarından yana kullanıyor.

"Palamut yerini hamsiye bıraktı"

Balıkçı Mustafa Karslı, hamsinin irileştiğini ifade ederek, "Sezon bereketli ve iyi başladı. Yavaş yavaş sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu süreçte yoğun gelen palamut tezgahlardaki yerini yerli hamsiye bıraktı. Vatandaşımız da boyutundan memnun. Taze ve yerli, fiyatı biraz fazla. Vatandaşlar hamsi, istavrit, mezgit balıklarını tercih ediyor. Hamsinin arasına istavrit karışıyor. Eskilerimiz böyle olunca hamsinin gidici olduğunu söyler. Hamsi irileşiyor öyle olunca da arasına istavrit karışır ve yavaş yavaş kaybolur” dedi.

Sezonun sonuna gelindiğini kaydeden balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Tezgahlarda durumlar çok güzel. Bu sezon palamut boldu, yavaş yavaş sezonun sonlarına geliyoruz. Hamsi iri. Kar suyunu yiyen balık her zaman yağlı ve lezzetli olur. Hamsi de kar suyunu yedi. Gayet güzel. Vatandaşlar da zaten genelde hamsi, istavrit, mezgit ve palamut tüketiyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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