Cevdet Yılmaz: Beklentiler dezenflasyonun süreceğini gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyonda iyileşen beklentiler, programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor“ dedi.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de yer verdiği açıklamasında, ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programın meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Enflasyonda iyileşen beklentiler, programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor. Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz. Rezervlerimiz 160 milyar doların üzerinde, KKM geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında. Enflasyon oranı gerilerken, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamımız artmaya devam ediyor. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar içinde, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı sosyal refah için çalışmaya devam edeceğiz."
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