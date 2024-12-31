Konya ihracatta yeni bir rekora hazırlanıyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konyalı sanayicilerin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen 2024 yılında da üretime ve ihracata ara vermeden devam ettiğini vurgulayarak, Konya’nın yeni bir ihracat rekoru kırmaya hazırlandığını söyledi. Başkan Büyükeğen, “2024 yılında, 2023’ün ihracat rakamı olan 3.3 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza atmış olacağız” dedi.

Konya Sanayi Odası'nın Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Semiz'in başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen'in ekonomiye dair değerlendirmeler yaptığı ve Oda'nın yıllık faaliyetleri hakkında bilgiler verdiği toplantıda, KSO'nun 50. yıl meclis üyelerine plaketleri takdim edildi.

Konyalı sanayiciler, üretime bir an bile ara vermedi

2024 yılının küresel ve jeopolitik riskler dolayısıyla zor bir yıl olarak geride kaldığını ifade eden Başkan Büyükeğen, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki son gelişmelerle, Filistin'deki zulmün ve insani krizlerin küresel etkilerine dikkat çekti. Türkiye'de de yüksek enflasyon, artan üretim maliyetleri ve yaşanan insan kaynağı probleminin sanayi üretimini derinden etkilediğini aktaran Büyükeğen, "Konyalı sanayiciler olarak tüm olumsuz gelişmelere rağmen, 2024 yılında üretime bir an bile ara vermedik. Üretim hayatımızı sürdürme, ihracatımızı geliştirme çabasında olduk. Bu yılın ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 7,3 artırarak 3 milyar 237 milyon doları aştık. Aralık ayı ihracat rakamının açıklanması ile birlikte, 2023 yılındaki 3.3 milyar dolar ihracatımızı da geçerek yeni bir rekora imza atmış olacağız” dedi.

Büyükeğen, 2024 yılının 11 ayında Konya'nın ihracat ordusuna 164 firmanın daha dahil olduğunu, böylece Konya'daki ihracatçı firma sayısının 3 bin 449'a ulaştığını ifade ederek, aynı dönemde ihracat yapılan ülke sayısını da 185 olarak açıkladı.

"Verimlilik odaklı çalışmalar yürüttük”

Konya Sanayi Odası'nın faaliyetlerine değinen Büyükeğen, Oda olarak yeşil dönüşümden mesleki eğitime, uluslararası iş birliklerinden enerji verimliliğine uzanan geniş bir vizyonla Konya sanayisinin gelişmesine güç kattıklarını vurguladı. Oda olarak 2024 yılında yeşil dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve Konya sanayisini yeşil dönüşüme en hızlı şekilde adapte etmek için yoğun bir çalışma takvimi oluşturduklarını aktaran Başkan Büyükeğen, bu kapsamda 70 firma ve kurumda enerji etüdü çalışması yaptıklarını bildirdi. Bu çalışmalarla 178 milyon liralık enerji tasarrufu imkanı sunduklarını aktaran Büyükeğen, "Enerji Verimliliği Etüt Merkezimiz yıl boyunca, firmalarımızda ve kamu kurumlarımızda enerji etüt çalışmalarına devam etti. Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, bu yıl 70 firma ve kuruluşumuza ait 111 lokasyonda enerji ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümlerle firmalarımıza, 178 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 7 bin 48 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk” şeklinde konuştu.

"Mesleki eğitim seferberliği ilan ettik”

Sanayinin en önemli problemlerinden olan insan kaynağı sorununun çözümünün mesleki eğitimden geçtiğini aktaran Başkan Büyükeğen, öğrencilere yönelik mesleki eğitimi özendirici çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda Türkiye'nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarını Konya'da gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyükeğen, mesleki eğitim odaklı çalışmalarının bazılarını şu şekilde aktardı: "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nda sanayimizi temsil ederek mesleki eğitimi hep öncelikli gündem maddesi yaptık. Şehrimizde Mesleki Eğitim Seferberliği ilan ettik. Bu seferberlik kapsamında Türkiye'nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarını gerçekleştirdik. Fuar kapsamında 4 bin 332 meslek lisesi öğrencisi ve mezunu, fuarda stant açan 90 sanayi işletmesi, kurum ve kuruluşla 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca, ortaokul son sınıf öğrencilerimizin mesleki eğitimi öncelikli tercih etmesi amacıyla 660 öğrencimize Konya OSB'mizde yer alan 20 fabrikayı gezdirdik. Mesleki eğitim odaklı çalışmalarımıza bu yıl da devam edeceğiz.”

"Yabancı misyon temsilcilerine Konya sanayisini anlattık”

Konyalı sanayicilerin uluslararası iş birliklerini geliştirmeye ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükeğen, "Bu yıl, Amerika, Meksika, Kazakistan, Tataristan, Özbekistan gibi 13 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayimizi ve sektörlerimizi tanıttık, yeni iş birliği geliştirilebilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Şehrimizde düzenlenen fuarlarda aktif olarak yer aldık. Otomotiv ve tarım makineleri gibi sektörlerde yurt dışında düzenlenen fuarlara da heyet oluşturarak katılım sağladık. Sanayicilerimiz buralarda 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirme fırsatı elde etti. Böylece, ihracatımızın artırılmasına doğrudan katkı sağladık. Ayrıca, bu yıl ikisi döküm sektörümüz, biri savunma sanayimize yönelik 15 milyon dolar bütçeli 3 ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi hayata geçirdik. Sektör sanayicilerimizin yurt dışı pazarlara daha etkin açılmalarını sağlamak için yurt dışı pazarlama ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KSO'da eğitim ve seminerler yıl boyunca devam etti

KSO Akademinin yıl boyunca eğitim ve seminer faaliyetlerine devam ettiğini, bu kapsamda e-ticaretten yeni nesil ihracat desteklerine, sözleşme hukukundan yeşil dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesine değin farklı konularda 90 eğitim, seminer, panel ve konferans gerçekleştirdiklerinin altını çizen Büyükeğen, bu eğitimlere ve toplantılara 1000'e yakın sanayici ve çalışanın katıldığını sözlerine ekledi.

2024 yılı faaliyetleri, 2025 çalışma planı ve bütçesinin oy birliği ile kabul edildiği meclis toplantısında, Oda'nın 50.yıl meclis üyelerine, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Meclis Başkan Yardımcısı Ali Semiz tarafından plaketleri takdim edildi.