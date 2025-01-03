GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

SSK ve Bağkur emeklilerinin 2025 Ocak zam oranı belli oldu

- Güncelleme Tarihi:

SSK ve Bağkur emeklilerinin 2025 Ocak zam oranı belli oldu
Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıklaması ile birlikte emeklilerin de zam oranı yüzde 11,54 oldu.

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrilmişti..

16,4 milyonu aşkın emeklinin beklediği haber geldi.

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak-haziran döneminde alacakları zam oranı da ortaya çıktı.

MEMUR VE EMEKLİSİNE YÜZDE 11,54 ZAM

Aralık enflasyonunun aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 44,38 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu.

SKK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE YÜZDE 15.74 ZAM

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER