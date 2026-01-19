GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
112 ekiplerinden zorlu kış şartlarında sağlık seferberliği

112 ekiplerinden zorlu kış şartlarında sağlık seferberliği
Bitlis’te kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu, yol açılarak hasta hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kardan kapanan merkeze bağlı Çeltikli köyünde rahatsızlanan 55 yaşındaki yüksek tansiyon hastası Cemile Melek'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yolu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Melek, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

