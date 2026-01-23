GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,43
EURO
50,95
STERLİN
58,64
GRAM
7.024,58
ÇEYREK
11.542,43
YARIM ALTIN
22.961,64
CUMHURİYET ALTINI
45.778,84
GÜNCEL Haberleri

17 ilde “siber dolandırıcılık’’ operasyonunda 118 şüpheli yakalandı

17 ilde “siber dolandırıcılık’’ operasyonunda 118 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli düzenlenen “siber rolandırıcılık“ operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 68’inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK ile işbirliği içerisinde son iki hafta içinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli yürütülen çalışmalarda, siber suçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.

Suç yöndemleri deşifre edildi

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suç geliri paraların nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel verileri kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para transferi gerçekleştirdikleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları aldatıkları, sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, kiralık/satılık ev ve sosyal yardım" temalı sahte ilanlarla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

2 milyar liralık işlem tespit edildi

Operasyon kapsamında incelenen hesaplarda, 2020-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 183 milyon lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda dokümana el konuldu.

68 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 118 şüpheliden 68'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER