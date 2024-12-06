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3 il için kuvvetli yağış uyarısı

3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya’nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın’da bu gece ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ve yarın Muğla ve Aydın kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Meteoroloji

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