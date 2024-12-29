6 ayrı suçtan 22 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde hakkında 22 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan E.Ü., jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Gemlik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan operasyonla, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan ve 22 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü yakalandı.

Yapılan üst aramasında, ise 6 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: DHA