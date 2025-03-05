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6 Mart Ne Günü? İşte Tarihte 6 Mart’ın Anlamı ve Önemi

6 Mart Ne Günü? İşte Tarihte 6 Mart’ın Anlamı ve Önemi

Tarih boyunca birçok önemli olayın yaşandığı 6 Mart, çeşitli özel günler ve tarihi anlarla anılmaktadır. Peki, 6 Mart ne günü? İşte detaylar:

6 Mart'ta Kutlanan Özel Günler

Dünya Diş Hekimliği Günü: Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan bu gün, diş hekimlerinin toplum sağlığındaki rolünü vurgulamak için düzenlenir.

Yeşilay Haftası (1-7 Mart): Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşilay Haftası kapsamında 6 Mart'ta da çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Tarihte 6 Mart'ta Yaşanan Önemli Olaylar

1920 – Türkiye'de ilk resmi anayasaya uygun olarak çıkarılan "Hıyanet-i Vataniye Kanunu" yürürlüğe girdi.
1957 – Gana, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1970 – İstanbul'da 300 bin işçi, sendikal haklarını savunmak için büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.
2009 – Türkiye'nin en büyük deniz altı tünel projelerinden biri olan Marmaray'ın temeli atıldı.

6 Mart'ta Doğan ve Hayatını Kaybeden Ünlü İsimler

Doğanlar:

1475 – Michelangelo, ünlü İtalyan heykeltıraş ve ressam

1927 – Gabriel García Márquez, Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar

Hayatını Kaybedenler:

1994 – Melina Mercouri, Yunan oyuncu ve siyasetçi

2016 – Nancy Reagan, ABD eski First Lady'si

Kaynak: Haber Merkezi

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