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Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp deviren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mevkisinde meydana geldi.

Adem C. idaresindeki otomobil, 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp devirdi.

İstinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü ile Savaş Kaan Ş. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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