AK Parti’den Özgür Özel’in Suriye açıklamalarına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye ile ilgili açıklamalarına AK Parti’den tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politika ile Türkiye'nin güneyinde oluşturulması planlanan terör koridorunu paramparça ettiğini söyleyen Yavuz, CHP'yi eleştirdi.

Yavuz, "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in başında olduğu bu CHP gibi bir parti orada olsaydı, terör koridoru Suriye'nin kuzeyinde çoktan kurulmuş Suriye paramparça edilmişti." dedi.

"Meseleyi yarım anlamış"

Balıkesir'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının açıklamalarını gördüm. Kendisi sanırım Suriye konusunda artık bizim 14-15 yıldır söylediğimiz şeyleri anlayacak konuma gelmiş gibi gözüküyor. Ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde meseleyi yarım anlamış." ifadelerini kullandı.

"Seçimden önce halkçı geçinen CHP seçimlerden sonra rantçı oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Adana'da konuştu.

CHP'yi, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları üzerinden eleştiren Yayman, "Seçimlerden önce halkçı geçinen bu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile seçimlerden sonra rantçı oldu. Görüyorsunuz rüşvet bunlarda yolsuzluk bunlarda maalesef ama maalesef kamu malına zarar verme bunlarda kamu malını kamu malını çarçur etme bunlarda hırsızlık bunlarda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

